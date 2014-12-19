ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля

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Исполком Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил даты проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля, "Р-Спорт".

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

ФИФА также приняла решение, что каждая сборная получит 300 тысяч долларов за выход в финальную часть ЧМ-2018.

Кроме того, утверждены даты проведения Кубка конфедераций 2017 года. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

Матчи турнира пройдут на стадионе "Открытие Арена" в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Помимо сборных России (хозяйка турнира) и Германии (чемпион мира 2014 года), участие в нем примут победители чемпионата Европы-2016, Кубка Америки-2015, Кубка Азии-2015, Кубка африканских наций-2017, Кубка наций Конфедерации футбола Океании-2016, а также победитель встречи между сборной США и обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ-2015.