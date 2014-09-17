Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2014, 01:08

Спорт

"Зенит" обыграл "Бенфику" в первом матче группового раунда Лиги чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Петербургский "Зенит" на выезде обыграл португальскую "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов - 2:0.

Первый гол в поединке был забит уже на 5-й минуте - отличился бразильский нападающий Халк. А на 18-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после удаления вратаря Мораеша Артура.

Спустя четыре минуты полузащитник "Зенита" Аксель Витсель точным ударом головой после подачи углового вновь огорчил лиссабонцев, установив окончательный счет.

В следующем туре "Зенит" ожидает домашний матч с "Монако", а "Бенфика" сыграет в гостях с "Байером". Оба матча запланированы на 1 октября.

футбол Лига чемпионов Зенит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика