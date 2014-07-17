ФК "Локомотив" сыграл вничью с немецкой "Фортуной" в контрольном матче

Фото: fclm.ru

Футболисты московского "Локомотива" и немецкой "Фортуны" из Дюссельдорфа в товарищеском матче на тренировочном сборе в Австрии сыграли вничью. Встреча, состоявшаяся в Бишофсхофене, завершилась со счетом 1:1.

Счет на 53-й минуте открыли "железнодорожники" - это сделал Сергей Ткачев, но немцы ответили точным ударом Бруно Соареса на 80-й минуте.

Отметим, что до этого московский клуб обыграл одесский "Черноморец" со счетом 2:0.

Следующую контрольную игру "Локомотив" проведет в понедельник, 21 июля, против немецкого "Гройтера".