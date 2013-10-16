Выход сборной России на ЧМ-2014 поможет детскому футболу - эксперт

Выход сборной в финал повлияет на развитие детского футбола - экспет

Выход сборной России по футболу в финальную часть чемпионата мира-2014 в Бразилии может повлиять на развитие детско-юношеского и любительского футбола. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Москва FM" журналист, один из идеологов фанатского движения страны Андрей Малосолов.

"Это не просто выход на чемпионат мира, это прогресс детского-юношеского, любительского футбола, который получает мощнейшие толчки в своем развитие именно благодаря таким событиям", - рассказал Малосолов.

Он также отметил, что итальянский наставник сборной России Фабио Капелло смог выжить максимум из средней по составу команды.

"Национальная сборная сделала максимум возможного из того, что от нее требовалось. Не обладая какими-то звездами в составе, за исключением, может быть, Игоря Акинфеева, результата добились", - заявил эксперт.

Малосолов отметил, что на чемпионате мира главной звездой в составе российской команды может стать игрок столичного "Динамо" Александр Кокорин.

"Это очень умный и очень футбольный человек, прирожденный форвард. Я бы очень хотел надеяться на молодых людей, которые к чемпионату мира каким-то образом себя проявят. Но, мне кажется, именно этот костяк, который вывел нашу команду из группы, будет представлять Россию на чемпионате", - сказал Малосолов.

Напомним, сыграв вничью на выезде с командой Азербайджана в последнем матче отборочного цикла к Чемпионату мира по футболу-2014, российская сборная спустя 12 лет вернулась в число участников мундиаля.