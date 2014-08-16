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Спорт

16 августа 2014, 18:59

Московское "Торпедо" обыграло на выезде "Урал"

футбол Торпедо Урал

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче четвертого тура Российской футбольной Премьер-лиги московское "Торпедо" в Екатеринбурге обыграло местный "Урал" - 2:0.

Открыть счет столичные футболисты смогли во втором тайме, когда на 73-й минуте Алексей Пугин отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Второй гол "черно-белых" был забит в результате автогола защитника "Урала" Селви Оттесена под занавес поединка.

Отметим, что у екатеринбургской команды был реальный шанс отличится на 57-й минуте, однако полузащитник Херсон Асеведо не сумел реализовать пенальти, с его ударом справился вратарь "Торпедо" Юрий Жевнов.

Таким образом, московский клуб одерживает первую победу в нынешнем сезоне и выходит на 10-е место в турнирной таблице Чемпионата России.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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