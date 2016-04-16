"Спартак" потерпел разгромное поражение от питерского "Зенита"

Фото: vk.com/zenit

Московский "Спартак" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги потерпел разгромное поражение от петербургского "Зенита". Матч, проходивший на стадионе "Петровский", закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Первыми счет открыли футболисты "Спартака". На 10-й минуте Промес вырезал передачу на Зе Луиша. Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин сбил форварда, однако Ивелин Попов подобрал мяч и переправил его в сетку ворот.

Но уже спустя пять минут счет сравнял Аксель Витсель. Данни с левого фланга прорвался в штрафную. Бельгиец после рикошета пробил Артема Реброва. Однако на 21-й минуте Глушаков снова вывел "Спартак" вперед. За минуту до свистка на перерыв "Зенит" имел несколько шансов сравнять счет – великолепно сыграл Ребров.

Тем не менее, уже с первых минут второго тайма "Зенит" побежал отыгрывать разницу в счете. На 46-й минуте Маурисио сделал передачу на Халка, который отправил мяч в ворота "Спартака". Спустя двадцать минут Артем Дзюба, забив своей бывшей команде, вывел "Зенит" вперед. А на 73-й минуте Маурисио после отличного удара упрочил лидерство "сине-бело-голубых".

На 78-й минуте "Спартак" и вовсе остался в меньшинстве. Макеев с нарушением правил остановил прорыв Маурисио и получил вторую желтую карточку. "Зенит" воспользовался этим и на 87-й минуте отправил свой пятый мяч в ворота "красно-белых". Отличился Хави Гарсия, с двух метров расстрелявший Артема Реброва.

Таким образом, "Зенит" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" остался на седьмом месте. В следующем матче 23 апреля "красно-белым" предстоит домашняя игра с саранской "Мордовией".