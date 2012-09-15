Столичный "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином"

Фото: ИТАР-ТАСС

В центральном матче восьмого тура премьер-лиги чемпионата России по футболу столичный "Локомотив" принимал на своем поле казанский "Рубин". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

В первом тайме шла равная игра без обилия опасных моментов. Команды соревновались в умении вести борьбу в центре поля и практически не давали мячу дойти до своих ворот.

На 44-й минуте матча произошел ключевой эпизод, определивший дальнейшее течение поединка, - за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Рубина" Кристиан Ансальди.

Во второй половине встречи "Локомотив", пользуясь численным преимуществом, взял нить игры в свои руки. "Железнодорожники" раз за разом начали создавать опасные моменты у ворот Сергея Рыжикова.

На 52-й минуте счет в матче был открыт. После подачи углового мяч заметался по штрафной площади казанцев и Дмитрий Тарасов отправил его в сетку ворот "Рубина".

Подопечные Курбана Бердыева реальных шансов у ворот Крешича не создали, а сами могли пропустить ещё не раз. Уже в добавленное время Н'Дойе вышел один на один с Рыжиковым, но не сумел попасть в створ ворот.

"Локомотив" после этой победы набирает 16 очков и делит вторую строчку турнирной таблицы с "Зенитом". Следующий матч подопечным Славена Билича предстоит провести 22 сентября в Грозном против местного "Терека".