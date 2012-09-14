Форма поиска по сайту

14 сентября 2012, 17:21

Спорт

На молодежном Евро-2013 Россия сыграет с Чехией

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф молодежного первенства Европы 2013 года. За путевку в финальную стадию турнира сборной России придется помериться силами с командой Чехии.

Матчи между национальными сборными двух стран состоятся 12 и 16 сентября. Первая игра состоится в Чехии. Город, в котором состоится ответная встреча, определится на следующей неделе, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, в своей группе молодежная сборная России заняла первое место, опередив национальные команды Португалии, Польши, Албании и Молдавии. Россияне набрали 17 очков и заслужили право сыграть в стыковых матчах.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы пройдет в Израиле с 5 по 18 июня.

футбол чемпионат Европы сборная России по футболу

