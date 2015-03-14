Московский "Локомотив" на своем поле уступил "Арсеналу"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

В матче 19-го тура российской футбольной Премьер-лиги столичный "Локомотив" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу". Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 0:1.

"Железнодорожники" неплохо начали поединок, создав несколько опасных моментов у ворот гостей. Так, опасно били Шкулетич, Касаев и Самедов, но вратарь тульской команды Муха играл надежно.

Во втором тайме подопечные Дмитрия Аленичева стали играть активнее. На 66-й минуте Хагуш с правого края сместился к штрафной и низом прострелил на дальний угол вратарской, где расторопней всех был Александр Зотов.

В добавленное время "Локомотив" имел несколько шансов отыграться, но туляки удержали победный результат.

После этого поражения "красно-зеленые" остались на пятой строчке в турнирной таблице.