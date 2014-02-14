Форма поиска по сайту

14 февраля 2014, 02:21

Спорт

"Спартак" разгромно проиграл "Копенгагену" на сборе в Португалии

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном товарищеском матче на тренировочном сборе в Португалии московский "Спартак" пропустил пять безответных мячей от датского клуба "Копенгаген".

На девятой минуте встречи у "красно-белых" был удален защитник Евгений Макеев, а уже к двадцатой минуте матча московский клуб проигрывал команде из Дании со счетом 0:3. В дальнейшем "Копенгаген" еще два раза огорчил российский клуб.

В концовке игры за "Спартак" дебютировал немецкий защитник Сердар Таски.

Следующий матч москвичи сыграют 15 февраля с "Хельсингборгом" из Швеции.

