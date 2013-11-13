"Спартак" просит возбудить уголовные дела против провокаторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" направил заявления в прокуратуру и УМВД Ярославской области с просьбой возбудить уголовные дела в отношении нарушителей порядка в ходе матча 1/16 финал Кубка России против "Шинника".

Напомним, во время матча в Ярославле произошли массовые беспорядки. Фанаты зажгли файеры и начали бросать петарды на поле. ОМОН принялся усмирять разбушевавшихся фанатов, используя водомет. В ответ болельщики бросали в полицейских пластиковые кресла. Также на трибунах был развернут флаг с нацисткой символикой.

"Естественно, мы направили официальные заявления, поскольку для нас неприемлемо то, что нам до сих пор непонятно, возбуждены ли уголовные дела против всех лиц, которые совершили такой поступок", - рассказал агентству "Р-Спорт" владелец "Спартака" Леонид Федун.

Отметим, что в пресс-службе московского клуба эту информацию никак не прокомментировали.

По итогам буйства фанатов "Спартак" был наказан штрафом в 600 тысяч рублей и проведением двух игр при пустых трибунах.