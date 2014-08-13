ФК "Торпедо" подписал контракт с игроком сборной Словении Стевановичем

Далибор Стеванович. Фото: fc-tm.ru

Футбольный клуб "Торпедо" из Москвы пополнил словенский полузащитник Далибор Стеванович, сообщается на официальном сайте столичной команды.

Уточняется, что контракт с 29-летним игроком подписан до конца мая 2017 года.

В составе сборной Словении Стеванович провел 16 матчей и забил один мяч. А последним клубом Стевановича был польский "Шленск" из Вроцлава, за который он играл с 2012 года. Также выступал за такие клубы, как испанские "Реал Сосьедад" и "Алавес", и голландский "Витесс".