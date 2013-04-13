Форма поиска по сайту

13 апреля 2013, 16:35

"Локомотив" уступил "Зениту" – 0:1

Фото: fclm.ru

13 апреля столичный "Локомотив" в 24-м туре российской футбольной премьер-лиги принимал на своем поле питерский "Зенит". "Железнодорожники" уступили гостям с минимальным счетом – 0:1.

Матч начался с атак хозяев. На шестой минуте встречи Ренат Янбаев сделал пас на Даме Д'Нойе, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги. Ответная атака "Зенита" не увенчалась успехом. Однако на 16-й минуте встречи гости открыли счет. После удара Кержакова голкипер "Локомотива" отбил мяч, но полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин оказался первым на добивании.

Во втором тайме москвичи имели несколько шансов поразить ворота соперника, но сравнять счет им так и не удалось. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Сюжет: Чемпионат России по футболу-2012
футбол Локомотив Зенит

