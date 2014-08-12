Матчи "Локомотива" и "Динамо" перенесут с 1 сентября на 31 августа

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Матчи чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", а также "Краснодаром" и столичным "Динамо" будут перенесены на 31 августа, сообщает Р-Спорт.

Согласно календарю, данные поединки должны были пройти 1 сентября в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги.

"Дело в том, что в связи с тем, что международный календарь у нас предусматривает, что с 1 по 9 сентября у нас будут матчи сборной команды, матчи "Краснодар" - "Динамо" и "Локомотив" - "Зенит" пройдут 31 августа", - рассказал агентству исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.