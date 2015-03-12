Расширенный состав сборной России к ЧМ-2018 объявят к маю

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Наставник сборной России по футболу Фабио Капелло в скором времени обнародует расширенный состав национальной команды к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко.

"Там есть еще вопросы по некоторым футболистам. В ближайшее время он должен закончить, чтобы мы могли собраться с президентами клубов, лиг и все это дело посмотреть и обсудить, понимать, кто у нас потенциально претендует. И включать по ним специальные программы подготовки.

Список в принципе есть, в ближайшее время Фабио такой список опубликует. Да, до мая объявит", – приводит слова Мутко "Р-Спорт".

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Сборная России по футболу автоматически квалифицируется на домашний мундиаль, как страна-хозяйка первенства.