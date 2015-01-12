В столице проведут профилактику нетерпимости и экстремизма

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Столичные власти займутся профилактикой нетерпимости и экстремизма. Уже объявлен конкурс на организацию и проведение мероприятий, посвященных данной теме. На эти цели планируется потратить около 10 миллионов рублей.

"Цель проекта - налаживание контактов и взаимопонимания с национально ориентированной молодежью и молодежью, представляющей футбольное сообщество, с целью открыть ее для диалога, снизить остроту проявления протестных настроений", - уточняется в конкурсной документации.

Согласно договору, в 2015 году в городе должно пройти десять крупных мероприятий на различных площадках: конференц-залах, стадионах, спорткомплексах и городских парках, имеющих хорошую транспортную доступность. При этом каждое из десяти мероприятий должно посетить не менее одной тысячи человек.

Например, планируется провести около пяти турниров по мини-футболу, в котором будут участвовать команды разных национальностей и общественных объединений.

Кроме того, в Москве состоятся пять конференций, круглых столов, пресс-конференций или экскурсионных программ, целью которых также станет профилактика экстремизма и ксенофобии.

Напомним, в июне прошлого года Владимир Путин ввел уголовное наказание за призывы к экстремизму интернете, а также за финансирование экстремистской деятельности. За финансирование экстремистской деятельности предусматривается до шести лет лишения свободы.

Благодаря новым поправкам под уголовную статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" будут попадать соответствующие преступления, совершенные в интернете. Уголовная ответственность в таких случаях установлена в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.