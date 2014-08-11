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Спорт

11 августа 2014, 18:49

Полузащитник "Спартака" Ромуло выбыл на 4 недели из-за травмы бедра

футбол Спартак травмы повреждения Ромуло

Фото: ИТАР-ТАСС

Бразильский полузащитник "Спартака" Ромуло пропустит около 4 недель из-за повреждения мышцы бедра, сообщает официальный сайт "красно-белых". Футболист получил травму в прошедшем матче со столичным "Динамо" и был заменен еще в самом начале игры.

В то же время повреждение защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, который в игре с "бело-голубыми" также преждевременно покинул поле, оказалось несерьезным. В понедельник итальянец уже тренировался в общей группе.

Ромуло перешел в "Спартак" из бразильского клуба "Васко да Гама" в июле 2012 года. А уже 21 августа бразилец получил травму в дебютном для себя матче в Лиге Чемпионов против "Фенербахче".

Всего месяц спустя, в домашнем матче с "Ростовом" Ромуло вновь получил повреждение. Впоследствии у бразильца были выявлены разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, частичные разрывы задней крестообразной и внутренней боковой связок коленного сустава.

28 сентября 2012 года бразилец был прооперирован в Германии. Ему сделали пластику передней крестообразной связки и сшили оба мениска. Однако летом прошлого года он вновь оказался на операционном столе, поскольку процедура ранее была выполнена с ошибкой.

Игрок снова был подвергнут хирургическому вмешательству, после чего проходил длительный курс реабилитации. На поле Ромуло вернулся лишь в апреле этого года, выйдя с первых минут на игру Кубка России против Тосно.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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