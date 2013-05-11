Столичное "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 28-го тура российской футбольной премьер-лиги московское "Динамо" принимало "Краснодар". Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1.

В начале второго тайма гости повели в счете. На 52-й минуте гол забил полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра. Динамовцы ответили на 69-й минуте. В составе "бело-голубых" отличился нападающий Александр Кокорин.

Столичный клуб по очкам сравнялся с "Рубином", но за счет лучшей статистики личных встреч "Динамо" обходит казанский клуб и занимает 4 строку в турнирной таблице.