10 декабря 2015, 08:29

Спорт

"Зенит" не смог повторить рекорд "Спартака" в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Петербургский "Зенит" проиграл бельгийскому "Генту" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Поединок, проходивший в Бельгии, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, клубу с берегов Невы не удалось повторить достижение московского "Спартака", который в сезоне 1995/96 одержал шесть побед в групповом турнире ЛЧ.

Однако несмотря на поражение, "сине-бело-голубые" с 15 очками все равно заняли первое место в группе Н и вышли в плей-офф турнира. Вместе с "Зенитом" в 1/8 финала попал и "Гент", набравший 10 баллов.

Накануне определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. С первой строчки в группах в следующий раунд вышли: "Реал", "Вольфсбург", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Зенит", "Барселона", "Бавария" и "Челси".

Вторые места заняли: ПСЖ, "Ювентус", ПСВ, "Бенфика", "Рома", "Арсенал", "Динамо" и "Гент".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 14 декабря в швейцарском Ньоне.

