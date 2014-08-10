Московский "Локомотив" обыграл на выезде тульский "Арсенал"

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В матче второго тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Локомотив" на выезде обыграл тульский "Арсенал" - 2:0.

Распечатать ворота хозяев поля "железнодорожникам" удалось в начале второго тайма. На 53-й минуте после подачи Рената Янбаева в центр штрафной Мануэл Фернандэш ударом "ножницами" отправил мяч в сетку. Закрепить преимущество в счете "Локомотив" смог под занавес поединка, когда отличился Даме Н'Дойе.

После этой победы столичный клуб с четырьмя очками выходит на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Локомотив" на своем поле встретится с "Ростовом".