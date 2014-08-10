Дубль Дзюбы принес "Спартаку" победу в дерби с "Динамо"

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

В матче второго тура российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" одержал волевую победу над столичным "Динамо". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 2:1 в пользу "красно-белых".

Распечатать ворота "Спартака" "бело-голубые" смогли в самом начале игры. На третьей минуте Джуджак подал в штрафную, Кураньи в борьбе с защитниками скинул мяч на Кокорина, с ударом которого не справился голкипер "красно-белых" Артем Ребров.

Однако уже на 17-й минуте подопечные Мурата Якина восстановили равновесие в счете. Тино Коста выполнил длинную передачу к штрафной, Дзюба ушел от вратаря Романа Березовского, допустившего ошибку на выходе, и точно пробил по уже пустым воротам. Через 15 минут хозяева поля снова вышли вперед, но судья не засчитал гол Бюттнера, посчитав, что Кураньи во время удара был в офсайде.

Дебют второго тайма остался за "красно-белыми". На 51-й минуте Дзюба после подачи Комбарова пробил в угол - с этим ударом голкипер справился, но Артем первым успел на добивание и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Вторая половина игры прошла при подавляющем преимуществе "Динамо", но команде Станислава Черчесова все-таки не удалось спастись от поражения. Не помог "бело-голубым" и звездный новичок Матье Вальбуэна, вышедший на замену по ходу поединка. Француз неплохо вошел в игру и нанес несколько опасных ударов, с которыми справился Ребров.

В итоге "Спартак" смог выстоять в концовке матче и одержал вторую победу подряд. "Красно-белые" набрали шесть очков и делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с "Зенитом" и ЦСКА. В следующем туре спартаковцы сыграют на выезде с "Краснодаром", а "Динамо" - с "Уфой".