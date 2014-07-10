Московское "Торпедо" в товарищеском матче уступило "Уфе"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Торпедо" проиграло футбольного клубу "Уфа" в контрольном матче в рамках подготовки к старту российской Премьер-лиги.

Встреча, состоявшаяся 10 июля на подмосковной базе "Сатурна" в Кратово, завершилась победой "Уфы" со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Харрис Ханджич, Николай Сафрониди и Сергей Беланович. Единственный мяч у "черно-белых" во втором тайме забил Алексей Пугин.

Ранее уфимская команда сыграла вничью с другим московским клубом, действующим чемпионом России ЦСКА. При этом армейцы, в свою очередь, 5 июля уступили "Торпедо" со счетом 1:2.

"Уфа" и "Торпедо" являются новичками премьер-лиги.