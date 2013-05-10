Более 70 человек задержаны после матча "Спартак" – "Крылья Советов"

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 10 мая, полицейские задержали за различные правонарушения более 70 человек после футбольного матча между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями советов".

"За сегодняшним матчем в "Лужниках" наблюдало шестнадцать с половиной тысяч зрителей. Триста из них - болельщики "Крыльев Советов", - сообщает пресс-служба ЦСН ГУМВД России по Москве.

Напомним, матч 28-го тура чемпионата России по футболу между командами "Спартак" – "Крылья Советов" закончился вничью.

