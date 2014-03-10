Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2014, 19:10

Спорт

Московский "Локомотив" стал единоличным лидером чемпионата России

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты столичного "Локомотива" обыграли на своем поле самарские "Крылья Советов" и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников".

Распечатать ворота гостей подопечные Леонида Кучука смогли уже на 18-й минуте встречи. Виталий Денисов подал в штрафную, где расторопней всех оказался Даме Н'Дойе. Однако удвоить преимущество в счете москвичи смогли лишь за 14 минут до финального свистка. Магомед Оздоев поразил дальний угол ворот соперника после передачи Романа Павлюченко.

Игроки самарского клуб смогли отыграть лишь один мяч, отличился Станислав Драгун.

В итоге, "Локомотив" набрал 43 очка и теперь на два балла опережает идущий вторым петербургский "Зенит". Третью строчку занимает "Спартак", на счету которого 39 очков.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
футбол Локомотив Чемпионат России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика