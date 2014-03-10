Московский "Локомотив" стал единоличным лидером чемпионата России

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты столичного "Локомотива" обыграли на своем поле самарские "Крылья Советов" и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников".

Распечатать ворота гостей подопечные Леонида Кучука смогли уже на 18-й минуте встречи. Виталий Денисов подал в штрафную, где расторопней всех оказался Даме Н'Дойе. Однако удвоить преимущество в счете москвичи смогли лишь за 14 минут до финального свистка. Магомед Оздоев поразил дальний угол ворот соперника после передачи Романа Павлюченко.

Игроки самарского клуб смогли отыграть лишь один мяч, отличился Станислав Драгун.

В итоге, "Локомотив" набрал 43 очка и теперь на два балла опережает идущий вторым петербургский "Зенит". Третью строчку занимает "Спартак", на счету которого 39 очков.