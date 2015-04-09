Защитник столичного "Локомотива" Ян Дюрица выбыл до конца сезона из-за травмы

Ян Дюрица. Фото: uefa.com

Защитник московского "Локомотива" словак Ян Дюрица не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. Об этом сообщил сам игрок на своей странице в Instagram.

В минувшем домашнем матче 22-го тура чемпионата России с московским "Торпедо" Дюрица на 70-й минуте покинул поле из-за травмы.

Отметим, поединок, проходивший на стадионе в Черкизове, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Дюрица провел 21 матч в нынешнем сезоне чемпионата России. "Железнодорожники" после 22 игр с 38 очками занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.