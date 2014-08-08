В "Спартак" перешел голландский полузащитник "Твенте" Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: spartak.com

Футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с 22-летним голландским полузащитником Квинси Промесом, перешедшим в московский клуб из "Твенте". Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

После подписания контракта игрок не скрывал своих эмоций по этому поводу.

"Счастлив, что наконец все формальности улажены и теперь я - игрок "Спартака"! Для меня как для молодого футболиста этот переход - несомненно, шаг вперед. Здесь я получу возможность расти и развиваться в профессиональном плане, играя в сильном чемпионате, и очень надеюсь, что смогу принести пользу своей новой команде. "Спартак" - это очень большой клуб с великой историей. Знаю, что ко мне проявляли интерес и другие команды, но для меня выбор был очевиден. Кстати, в "Аяксе" я играл в красно-белой футболке, то же самое было и в "Твенте". Рад, что остаюсь красно-белым: эти цвета мне очень близки!" - сказал Промес.

В услугах полузащитника были также заинтересованы столичные ЦСКА и "Динамо". Стоимость игрока ранее оценивалась в 8-9 миллионов евро.

Отметим, что Промес входил в расширенную заявку сборной Голландии на ЧМ-2014. В прошлом сезоне на счету футболиста 11 голов и 8 результативных передач в чемпионата Голландии.