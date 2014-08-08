Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

08 августа 2014, 02:57

В "Спартак" перешел голландский полузащитник "Твенте" Квинси Промес

футбол Спартак трансферы футболисты ФК Спартак Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: spartak.com

Футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с 22-летним голландским полузащитником Квинси Промесом, перешедшим в московский клуб из "Твенте". Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

После подписания контракта игрок не скрывал своих эмоций по этому поводу.

"Счастлив, что наконец все формальности улажены и теперь я - игрок "Спартака"! Для меня как для молодого футболиста этот переход - несомненно, шаг вперед. Здесь я получу возможность расти и развиваться в профессиональном плане, играя в сильном чемпионате, и очень надеюсь, что смогу принести пользу своей новой команде. "Спартак" - это очень большой клуб с великой историей. Знаю, что ко мне проявляли интерес и другие команды, но для меня выбор был очевиден. Кстати, в "Аяксе" я играл в красно-белой футболке, то же самое было и в "Твенте". Рад, что остаюсь красно-белым: эти цвета мне очень близки!" - сказал Промес.

Ссылки по теме

В услугах полузащитника были также заинтересованы столичные ЦСКА и "Динамо". Стоимость игрока ранее оценивалась в 8-9 миллионов евро.

Отметим, что Промес входил в расширенную заявку сборной Голландии на ЧМ-2014. В прошлом сезоне на счету футболиста 11 голов и 8 результативных передач в чемпионата Голландии.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать