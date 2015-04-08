"Локомотив" в столичном дерби оказался сильнее "Торпедо"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги столичный "Локомотив" обыграл "Торпедо". Поединок, проходивший на стадионе в Черкизове, завершился со счетом 2:0.

В составе победителей дублем отметился Мануэл Фернандеш. При этом он забил в течение пяти минут второго тайма: сначала с игры, а затем с пенальти.

Стоит отметить, что в конце первого тайма Петар Шкутелич отправил мяч в сетку ворот "Торпедо", однако взятие ворот было отменено из-за нарушения правил. После этого началась потасовка у ворот гостей, и по ее итогам игрок "автозаводцев" Владимир Рыков получил красную карточку.

После этой победы "Локомотив" набрал 38 очков очков и переместился на пятую строчку в туриной таблице. "Торпедо" в свою очередь с 19-ю баллами занимает 13 место.