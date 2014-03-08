Московский "Спартак" на выезде проиграл грозненскому "Тереку"

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты московского "Спартака" проиграли на выезде грозненскому "Тереку" в матче 20-го тура чемпионата России. Итоговый счет - 1:0 в пользу команды Рашида Рахимова.

Забить единственный мяч в игре команде из Грозного удалось в самом начале игры. Олег Иванов навесил в штрафную, где расторопней всех оказался Жозе Маурисио, оправивший мяч в сетку ворот голкипера "красно-белых" Антона Митрюшкина. Отметим, что 18-летний вратарь проводил свой первый матч за "Спартак".

На протяжении всей игры "Спартак" владел преимуществом, однако из 10 ударов по воротам соперника в створ попал лишь один. Обращает на себе внимания также большое количество нарушений, которые сделали соперники. На двоих соперники совершили 58 фолов.

В следующем туре спартаковцы 17 марта сыграют с махачкалинским "Анжи", а "Терек" 14 марта встретится в Екатеринбурге с "Уралом".

После сегодняшнего поражения команда Валерия Карпина осталась с 39 набранными очками и занимает третьей место в турнирной таблице. Лидирующие "Зенит" и "Локомотив" набрали по 40 очков и свои матчи проведут позднее. 9 марта петербургская команда примет на своем поле "Томь", а "железнодорожники" сыграют в понедельник с "Крыльями Советов".