РФС может отказаться от заявки на проведение ЧЕ-2020 в России

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что Российский футбольный союз (РФС) может отказаться от подачи заявки на проведение чемпионата Европы-2020.

"Мы принимаем чемпионат мира в 2018 году, и шансы победы нашей заявки на чемпионат Европы близки к нулю", - цитирует агентство "Р-Спорт" слова Мутко.

Однако в РФС уже поступила заявка от Санкт-Петербурга, теоретически на проведение матчей ЧЕ претендует и Краснодар.

Ранее исполком под председательством президента УЕФА Мишеля Платини решил провести турнир в 13 городах нескольких стран Европы. Это сделано для тех государств, которым не под силу организовать соревнования в одиночку.