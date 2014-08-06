"Зенит" обыграл АЕЛ и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

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Петербургский "Зенит" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграл на своем поле кипрский АЕЛ - 3:0. Поединок на выезде "сине-бело-голубые" проиграли со счетом 0:1.

"Зенит" уже в первом тайме получил численное преимущество. На 26-й минуте Тьягу Даниэльзиньо получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Однако распечатать ворота гостей подопечным Андре Виллаш-Боаша удалось только на 55-й минуте - отличился Саломон Рондон.

Забить второй мяч у петербуржцев долгое время не получалось. Увеличить преимущество хозяева смогли на 88-й минуте благодаря голу Данни. Окончательный счет с пенальти установил Александр Кержаков.

По сумме двух матчей российский клуб превзошел АЕЛ и пробился в заключительный раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов.