Столичное "Динамо" обыграло пражскую "Спарту" в товарищеском матче

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты московского "Динамо" одержали победу над пражской "Спартой" в товарищеском матче на сборе в Австрии. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "бело-голубых".

Распечатал ворота чешского клуба на 24-й минуте защитник столичного клуба Дуглас, замкнув навес новичка динамовцев Вильяма Венкера. Удвоил преимущество российской команды за пять минут до финального свистка Кевин Кураньи.

Отметим, что на австрийском сборе "Динамо" одержало три победы в трех матчах, также обыграв словацкий "Шпорт Подбрезова" (2:0) и местную "Аустрию" (3:2).