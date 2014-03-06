Известный футболист Рауль завершит карьеру по окончании сезона

Фото: sport360.com

Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль, сейчас выступающий за катарский "Аль-Садд", объявил о том, что по окончании нынешнего сезона завершить профессиональную карьеру игрока.

Руководство клуба из Катара пыталось убедить 36-летнего футболиста продолжить карьеру, но Рауль принял окончательное решение, сообщает El Confidencial.

Ранее бывшие команды Рауля - испанский "Реал" и немецкий "Шальке-04" - выступили с предложениями предоставить должности в своих клубах для известного игрока.

Рауль провел в составе "Реала" 16 лет. Он в составе испанской команды 6 раз выигрывал чемпионат Испании, 4 раза - Суперкубок страны, 3 раза - Лигу чемпионов, 2 раза - Межконтинентальный кубок и один раз - Суперкубок Европы. Испанец является рекордсменом клуба по количеству матчей - 741, а также голов- 323. На счету форварда 44 мяча в 102 матчах в футболке сборной Испании. С "Шальке-04" Рауль в 2011 году выиграл Кубок и Суперкубок Германии. В 2013 году он стал чемпионом Катара в составе "Аль-Садда".