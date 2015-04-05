Московское "Торпедо" на выезде переиграло тульский "Арсенал"

Матч "Арсенал"-"Торпедо" прервали из-за драки фанатов

Московское "Торпедо" одержало победу над тульским "Арсеналом" в матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Матч, проходивший в Туле, закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет был открыт под конец первого тайма - после подачи с углового защитники туляков выбили мяч за пределы штрафной, однако на подборе оказался Алексей Пугин, который мощно пробил в левый угол.

На 50-й минуте счет сравнял Артур Малоян. Но всего 12 минут спустя "автозаводцы" снова вышли вперед благодаря точному дальнему удару Кирилла Комбарова.

Итоговой счет на 71-й минуте установил Антон Путило. Полузащитник вышел один на один с голкипером "красно-желтых" Яном Мухой и низом метров с тринадцати пробил в дальний правый угол.

Отметим, что матч омрачила потасовка фанатов в середине первого тайма. Матч был остановлен на пять минут, после того как болельщики "Торпедо" прорвали заградительные сооружения.

После этого фанаты "автозаводцев" отправились в сторону фан-сектора "Арсенала", где и началась драка. Также болельщики "черно-белых" устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

[html] [/html]