Безопасность на матче "Анжи" - "Янг Бойз" обеспечат 1390 полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

4 октября на московском стадионе "Локомотив" состоится футбольный матч группового раунда Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и швейцарским клубом "Янг Бойз". Порядок на матче будут обеспечивать почти 1400 полицейских.

Следить за порядком на матче будут 1390 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 281 сотрудник Центра специального назначения МВД и 300 военнослужащих внутренних войск, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

Накануне встречи территория стадиона была обследована кинологами с служебными собаками. Лиц в состоянии алкогольного опьянения на стадион не пустят. Пропуск зрителей на территорию стадиона будет осуществляться через рамки металлодетекторов.

Отметим, что предыдущий домашний матч "Анжи" в Лиге Европы против голландского АЗ проходил также на стадионе "Локомотив" и запомнился беспорядками на трибунах. Фанаты столичного "Локомотива" пришли болеть против "Анжи". Всю игру болельщики "железнодорожников" скандировали нецензурные речевки, а в начале второго тайма забросали поле петардами. Полиция задержала более 70 человек.