Валерий Петраков возглавит московское "Торпедо"

Фото: ТАСС/Валерий Белоусов

Николай Савичев покидает пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо", команду возглавит Валерий Петраков, сообщает Р-Спорт со ссылкой на вице-президента "черно-белых" Бориса Игнатьева.

"Сегодня он попросил об отставке, она была принята. Команду возглавит Валерий Петраков", - заявил Игнатьев, отметив, что Савичев останется в структуре клуба.

В понедельник в матче 12-го тура Российской премьер-лиги "Торпедо" проиграло тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1. В настоящее время столичная команда с шестью очками находится на 15-й позиции в таблице чемпионата России.

Савичев пришел в тренерский штаб "Торпедо" в 2011 году, а перед началом сезона-2014/15 был назначен главным тренером команды.

Петраков с 22 октября возглавлял молодежную команду "Торпедо". Ранее 56-летний специалист занимал должность главного тренера в томской "Томи", "Москве", "Ростове", владикавказской "Алании", брянском "Динамо" и подмосковных "Химках".