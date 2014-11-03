Столичное "Торпедо" с минимальным счетом уступило "Арсеналу"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче 12-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московское "Торпедо" проиграло на своем поле тульскому "Арсеналу". Поединок, проходивший на стадионе в Раменском, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 49-й минуте встречи забил форвард Артур Малоян. При этом на 30-й минуте пенальти не реализовал экс-полузащитник "Торпедо" Лукаш Тесак, теперь выступающий за "Арсенал".

Отметим, что на 60-й минуте около 50 болельщиков "Торпедо" попытались прорваться на сектор фанатов тульского клуба. Они преодолели два заслона охраны, но полицейские смогли убедить их вернутся на сектор без применения силы. Игра при этом не прерывалась.

Для подопечных Дмитрия Аленичева эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше чемпионата России. "Арсенал" набрал 5 очков и теперь только на один бал отстает от "Торпедо", которое занимает 15-е место в турнирной таблице.