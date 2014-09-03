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Спорт

03 сентября 2014, 20:56

Сборная России по футболу разгромила команду Азербайджана в товарищеском матче

футбол сборная России товарищеские матчи

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу в товарищеском матче разгромила команду Азербайджана со счетом 4:0.

Россияне распечатали ворота соперника в самом начале поединка - после передачи Дмитрия Комбарова Александр Кержаков нанес точный удар головой под перекладину. А еще через пять минут форвард "Зенита" оформил дубль, в этот раз ассистентом нападающего выступил Денис Черышев.

Разгромным счет сделал на 41-й минуте Сергей Игнашевич. Окончательный результат в конце игры установил Владимир Гранат, который оказался расторопней всех по время углового удара у ворот Азербайджана.

Следующий поединок подопечные Фабио Капелло проведут уже в рамках отборочного турнира Евро-2016. 8 сентября на стадионе "Арена Химки" российская команда сыграет со сборной Лихтенштейна. Начало поединка - в 20.00.

Стоит также отметить, что Кержаков установил новый рекорд по количеству голов за национальную команду. В матче против Азербайджана он забил 27-й и 28-й голы за сборную России и стал лучшим бомбардиром за всю историю национальной команды.

Таким образом, Кержаков на два мяча опережает экс-спартаковца Владимира Бесчастных, который забил 26 голов в играх за сборную. Нападающий "Зенита" провел за команду России 84 матча. Каждое третье появление Кержакова на поле в футболке сборной становится "голевым".

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