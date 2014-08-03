"Локомотив" и "Краснодар" голов друг другу не забили

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В матче стартового тура чемпионата России по футболу столичный "Локомотив" на своем сыграл вничью с "Краснодаром" - 0:0.

Главными героями матча стали вратари: "железнодорожник" Маринато Гильерме и краснодарец Андрей Дикань, не позволившие поразить защищаемые ими ворота.

Отметим, что это первая ничья в нынешнем сезоне Премьер-Лиги.

В следующем туре 10 августа "Локомотив" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", а "Краснодар" в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом".