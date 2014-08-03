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Спорт

03 августа 2014, 18:32

"Динамо" отправило семь мячей в ворота "Ростова" в матче ЧР по футболу

футбол Динамо Ростов Александр Кокорин

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги столичное "Динамо" на своем поле разгромило "Ростов" - 7:3.

Открыть счет "бело-голубым" удалось на 15-й минуте поединка - Кевин Кураньи уверенно реализовал пенальти. Вскоре преимущество москвичей увеличилось до двух мячей благодаря голу Кристофера Самбы. Однако через шесть минут ростовчане один гол отыграли, отличился Дмитрий Полоз.

Но уже через 2 минуты Балаж Джуджак снова позволил динамовцам оторваться в счете на два гола. До перерыва команды отличились еще по разу - у "Ростова" опять отличился Полоз, а за "Динамо" забил Александр Кокорин.

Исход поединка был предрешен в первой половине второго тайма, благодаря двум голам Кокорина, который стал автором первого хет-трика в чемпионате России сезона 2014/15. А на 66-й минуте Кевин Кураньи отправил в ворота "Ростова" седьмой мяч. Гости смогли ответить лишь голом Александра Гацкана за несколько минут до финального свистка.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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