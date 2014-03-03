Первая победа ХК "Спартак" и выход ЦСКА в четвертьфинал Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Возобновление регулярного чемпионата КХЛ и закрытие трансферного окна в российском футболе, победа ЦСКА в 1/8 финала Кубка России и завершение карьеры Екатерины Юрьевой, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

По окончании сочинской Олимпиады в Континентальной хоккейной лиге возобновился регулярный чемпионат. Главным событием прошедшей недели стала долгожданная победа хоккеистов "Спартака", которые смогли прервать серию из 19 поражений подряд. 2 марта москвичи приехали в гости в Братиславу к немотивированному "Словану", потерявшему все шансы на плей-офф.

Открыть счет подопечным Федора Канарейкина удалось во второй двадцатиминутке – отличился молодой защитник Евгений Кулик. В третьем периоде Андрей Сергеев удвоил преимущество «красно-белых», а Растислав Шпирко установил окончательный результат – 3:0, и "Спартак" сумел избежать повторения антирекорда чемпионатов России по хоккею. Самая продолжительная серия поражений в истории российских первенств принадлежит петербургскому СКА, который в сезоне 2000/01 проиграл в 20 поединках подряд. Отметим также игру голкипера "Спартака" Игоря Шестеркина. Для 18-летнего вратаря успех в игре со "Слованом" стал не только первой победой в карьере в КХЛ, но и, соответственно, первым матчем на «ноль». Конечно, эта победа не изменит турнирного положения спартаковцев, однако хоть немного должна сбросить груз ответственности с плеч хоккеистов в связи с затяжной серией поражений.

Что касается двух других столичных команд, то ЦСКА и "Динамо" в возобновившейся «регулярке» одержали по две победы и по разу проиграли. Армейцы 26 февраля выиграли в столичном дерби у "Спартака" (2:1), после этого уступили на своей площадке хорватскому "Медвешчаку" (1:3), но уже через день смогли реабилитироваться и одержали верх в серии буллитов над "Донбассом" (2:1).

В свою очередь, действующий обладатель Кубка Гагарина обыграл на выезде челябинский "Трактор" (5:3), а затем отправился в Магнитогорск, где уступил местному "Металлургу" в серии послематчевых штрафных бросков. Однако несмотря на поражение, "бело-голубые" стали недосягаемыми для преследователей и досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ, впервые став обладателями Кубка Континента. При этом стоит отметить, что еще никогда в истории КХЛ победитель "регулярки" не выигрывал в этом же сезоне Кубок Гагарина. В другом выездном матче "Динамо" обыграло уфимский "Салават Юлаев" - 3:1.

После зимней спячки к болельщикам возвращается российский футбол. Команды возвращаются со сборов, а некоторые клубы уже проводят официальные матчи. Так, московский ЦСКА одержал победу в 1/8 финала Кубка России, обыграв клуб второго дивизионаи - саратовский "Сокол" со счетом 2:0. Забитыми голами у москвичей отметились Марио Фернандес и Ахмед Муса.

Соперником "красно-синих" в четвертьфинале станет грозненский "Терек", который выбил из розыгрыша Кубка России саранскую "Мордовию".

Порадовал фанатов и ЦСКА баскетбольный. В очередном матче Топ-16 Евролиги москвичи на своей площадке переиграли "Локомотив-Кубань" - 94:93. Первую четверть подопечные Этторе Мессины выиграли с преимуществом +11 - 29:18. Однако затем отдали инициативу и позволили сопернику сравнять счет к последнему перерыву. Финальная десятиминутка прошла в упорной борьбе, но чуть удачливее оказались "красно-синие". Самым результативным игроком матча стал армеец Милош Теодосич, набравший 25 очков. У проигравших 23 очка набрал Деррик Браун.

События в мире

В ночь с 27 на 28 февраля в российском футболе закрылось зимнее трансферное окно. Ведущие клубы не делали каких-то громкий приобретений, а пытались укрепиться точечно и закрыть необходимые позиции.

Отметим переход лидера "Зенита" Романа Широкова в «Краснодар» на правах аренды. У скандально известного полузащитника случился конфликт на сборах с главным тренером питерцев Лучано Спаллетти, поэтому Широкову пришлось искать себе новый клуб. В "Зените" его призван заменить теперь уже экс-игрок «Рубина» Александр Рязанцев.

Обращает на себе внимание активная работа на трансферном рынке махачкалинского "Анжи". Команда, занимающая последнее месте в Премьер-лиге, смогла арендовать нескольких известных и качественных футболистов: Владимира Быстрова, Александра Бухарова, Динияра Билялетдинова, Федора Смолова. Пожалуй, такие мастера должны помочь махачкалинцам выбраться со дна турнирной таблицы.

На прошлой неделе стало также известно, что московский "Спартак" теперь может заявить украинского голкипера Андрея Диканя как россиянина. Российский футбольный союз получил подтверждение от ФИФА, что вратарь не проводил матчей за сборную Украины и, соответственно, не будет считаться легионером в Премьер-лиге. Теперь у главного тренера "Спартака" Валерия Карпина в распоряжении три голкипера – Дикань, Андрей Ребров и Сергей Песьяков. На кого сделает ставку в оставшихся 11-и матчах чемпионата рулевой «красно-белых» неизвестно, однако маловероятно, что новый статус Диканя обеспечит ему место в воротах.

К слову, из «Спартака» приходили новость не только спортивного, но и правового плана. Ленинский районный суд города Владимира удовлетворил иск московского клуба в отношении Романа Ефимова, который 30 октября 2013 года во время матча Кубка России между "Шинником" и "Спартаком" вывесил на трибуне флаг с нацистской символикой. Суд постановил, что Ефимов должен заплатить штраф в размере 1 миллиона 415 тысяч 451 рубля. "Красно-белые" создали серьезный прецедент в российском футболе: впервые был удовлетворен иск на столь внушительную сумму в отношении лица, совершившего подобный поступок.

Напомним, что на матче "Шинник" - "Спартак" в Ярославле в секторе поклонников столичного клуба был вывешен флаг Третьего Рейха. По ходу игры на стадионе возникли беспорядки, судья вынужден был несколько раз останавливать игру. В самом начале второго тайма болельщики "Спартака" подрались с ярославским ОМОНом - в стражей порядка полетели файеры и пластиковые кресла.

В прошлый вторник стало известно, что биатлонную сборную покидают два тренера. О желании прекратить работу с национальной командой заявили сразу два наставника - тренер по стрельбе у женской сборной Павел Ростовцев и старший тренер мужской сборной Николай Лопухов. Ростовцев отметил, что хочет больше времени уделять семье и покинет свой пост в марте. Лопухов причины своего решения не озвучил. При этом в Союзе биатлонистов России заявили, что в ближайший месяц никаких изменений в тренерском штабе не планируется.

Из мира биатлона также пришла еще одна новость - о завершении карьеры объявила Екатерина Юрьева. 30-летняя биатлонистка заявила, что последние годы ее жизни получились трудными, однако она оставалась в спорте, чтобы выступить на домашней Олимпиаде, что было ее главной целью в спорте. Однако в сборную на Игры в Сочи Юрьеву не взяли, а затем к тому же спортсменку уличили в употреблении допинга. О положительной допинг-пробе биатлонистки стало известно в конце января. Для российской спортсменки это нарушение стало вторым, таким образом ей грозила пожизненная дисквалификация. Впервые Юрьеву уличили в использовании запрещенных препаратов в 2008 году.

Во вторник и среду в главном футбольном турнире Европы состоялись четыре матча. Единственный российский клуб в 1/8 финала Лиги Чемпионов, петербургский "Зенит", на своем поле уступил дортмундской "Боруссии" - 2:4. На протяжении всего матча была видна разница в классе между соперниками. Только за первые пять минут подопечные Спаллетти пропустили два гола от звездных гостей. Сначала отличился Генрих Мхитарян, а затем Марко Ройс пробил голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина выстрелом в ближний угол. Во втором тайме хозяева усилиями Олега Шатова отыграли один мяч, однако через три минуты Роберт Левандовски восстановил преимущество "Боруссии" в два мяча. За 20 минут до финального свистка Халк с пенальти снова сократил разницу в счете, но уже через несколько минут Левандовски оформил дубль и установил окончательный результат – 4:2 в пользу немецкого клуба.

Из других поединков отметим победу греческого "Олимпиакоса" со счетом 2:0 над "Манчестер Юнайтед". "Реал" в гостевом матче не оставил камня на камне от "Шальке-04" - 6:1, а "Галатасарай" и "Челси" победителя не выявили – 1:1.

Представлять Россию в Лиге Европы теперь будет лишь один клуб. Казанский "Рубин" в ответном матче с "Бетисом" уступил испанцам со счетом 0:2 и, тем самым, покинул турнир на стадии 1/16 финала. Удачней выступил "Анжи", который в Бельгии обыграл "Генк" (2:0) и теперь в следующей стадии встретится с голландским "Аз Алкмааром".

Что посмотреть на этой неделе

В регулярном чемпионате КХЛ командам осталось провести лишь по одному матчу. Отметим, что все игры пройдут в один день – 4 марта. Что касается интриги, то здесь особый интерес представляют матчи «"Трактора" и "Адмирала". Владивостокский клуб занимает восьмое место на Востоке, которое дает право играть в плей-офф, а челябинцы отстают от них на одно очко. Последний матч в "регулярке" "Адмирал" проведет дома против "Амура", а "Трактор" примет на своей площадке казанский "Ак Барс". Команда, занявшая заветное восьмое место, в первом раунде игр на вылет встретится с магнитогорским "Металлургом".

Остальные же результаты могут повлиять лишь на расстановку команд перед плей-офф. Так, ЦСКА, в случае своей победы на минским "Динамо" и поражения "Медвешчака", может подняться на шестую строчку. Кроме того, очный поединок между рижскими динамовцами и "Донбассом" определит команду, которая получит преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

Игры на вылет в КХЛ начинаются 7 марта.

5 марта сборная России по футболу проведет первый из трех товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира в Бразилии. В Краснодаре подопечные Фабио Капелло встретятся с командой Армении. Матч начнется в 18.00.

А в Сочи 7 марта пройдет открытие Зимних Паралимпийских Игр. Первые соревнования пройдут уже на следующий день, а весь турнир продлится до 16 марта.

Кроме того, в ближайшие выходные возобновляется российский футбольный чемпионат. В последних 11 матчах команды определят чемпиона и призеров, а также тех, кто отправится в первый дивизион. 20-й тур начнется 8 марта и продлится три дня. В первый день "Спартак" на выезде сыграет с "Тереком", а в воскресенье болельщиков ждет первое в 2014 году столичное дерби – "Динамо" сыграет с ЦСКА. В тот же день "Зенит" в Петербурге примет "Томь". В понедельник свой матч проведет еще один претендент на чемпионство – столичный "Локомотив". Соперником "железнодорожников" станут самарские "Крылья Советов".

