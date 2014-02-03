Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Норвегией

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Норвегии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Игра пройдет 31 мая на стадионе "Уллевол" в Осло. Время начала встречи пока не определено.

Ранее стало известно, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, подопечные Фабио Капелло сыграют 5 марта с командой Армении. Матч состоится в Краснодаре на арене "Кубань". Еще один поединок россияне проведут 6 июня в Москве. Соперником сборной России в этом матче станет Тунис.

Напомним, что мундиаль стартует 12 июня. Сборная России попала в группу Н, где сыграет с командами Бельгии, Алжира и Южной Кореи.