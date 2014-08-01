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Спорт

01 августа 2014, 21:56

"Спартак" разгромил "Рубин" в первом матче ЧР-2014/15 по футболу

футбол Спартак РФПЛ Рубин

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" благодаря двум голам нападающего "красно-белых" Артема Дзюбы на выезде разгромил казанский "Рубин" со счетом 4:0. Также голом отметился экс-"железнодорожник" Денис Глушаков и парагваец Лукас Барриос.

Гости открыли счет на 27 минуте матча - после подачи Тино Косты в штрафную, Дзюба эффектно развернул корпус, ушел от защитника "Рубина" и в падении пробил в угол ворот Сергея Рыжикова. На 53-ой минуте нападающий "Спартака" оформил дубль, "на втором этаже" переиграв все того же Бурлака и послав головой мяч в сетку ворот.

На 74-ой минуте полузащитник "красно-белых" Денис Глушаков сделал счет разгромным - мощнейшим ударом со штрафного он отправил снаряд точно в "девятку", не оставив шансов вратарю "Рубина". Жирную точку в самом конце матча поставил Лукас Барриос - 4:0.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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