29 октября 2014, 18:32

Культура

Про фото: лекция создателей проекта "Следуй за мной"

Фото: facebook.com/murad.osmanov

Создатели популярного фотопроекта "Следуй за мной" Мурад Османн и Наталья Захарова расскажут свою историю успеха. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию лекции.

На снимках проекта главная героиня ведет за собой своего любимого на фоне узнаваемых туристических пейзажей. Создатели расскажут о концепции своего проекта и о том, какие световые редакторы помогают вдохнуть жизнь в снимки.

  • Когда: 3 ноября
  • Кто: Мурад Османн и Наталья Захарова
  • О чем: о проекте "Следуй за мной"

  • Кому смотреть: всем, кто увлекается фото

    • Начало трансляции в 21.00.

