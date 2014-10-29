Про фото: лекция создателей проекта "Следуй за мной"

Фото: facebook.com/murad.osmanov
Создатели популярного фотопроекта "Следуй за мной" Мурад Османн и Наталья Захарова расскажут свою историю успеха. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию лекции.
На снимках проекта главная героиня ведет за собой своего любимого на фоне узнаваемых туристических пейзажей. Создатели расскажут о концепции своего проекта и о том, какие световые редакторы помогают вдохнуть жизнь в снимки.
- Когда: 3 ноября
- Кто: Мурад Османн и Наталья Захарова
- О чем: о проекте "Следуй за мной"
Начало трансляции в 21.00.