Про фото: лекция создателей проекта "Следуй за мной"

Создатели популярного фотопроекта "Следуй за мной" Мурад Османн и Наталья Захарова расскажут свою историю успеха. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию лекции.

На снимках проекта главная героиня ведет за собой своего любимого на фоне узнаваемых туристических пейзажей. Создатели расскажут о концепции своего проекта и о том, какие световые редакторы помогают вдохнуть жизнь в снимки.

Когда: 3 ноября

3 ноября

О чем: о проекте "Следуй за мной"

Кому смотреть: всем, кто увлекается фото



Начало трансляции в 21.00.