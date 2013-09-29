Лекции онлайн: секреты "телефонной" фотографии

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 29 сентября, фотограф и путешественник Алексей Никишин расскажет на мастер-классе "Айфонография. Особый жанр", как делать на свой смартфон по-настоящему волшебные фотографии.

Прослушавшие лекцию профессионала смогут ловить на смартфон самые интересные кадры и обрабатывать их так, чтобы фотографии выглядели еще краше.

Никишин поможет научиться снимать на iPhone или другой смартфон профессиональнее, чем на зеркальную камеру, а также освоить современные композиционные приемы и новые подходы к жанровой и пейзажной съемке. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Начало трансляции в 17.00.

Трансляция завершена.