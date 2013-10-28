Фотограф Серж Головач: профессионализм против дилетантизма в искусстве

Серж Головач рассказал о том, как стать профессиональным фотографом

В Vauxhall Center прошла лекция фотографа Сержа Головача "Прогноз победы: Профессионализм VS Дилетантизм". На ней Серж рассказал, что делает фотографию искусством и какие важные характеристики позволят успешному кадру прославить своего автора, поделился размышлениями о плюсах и минусах дальномерной и зеркальной камер, а также о фотографиях, сделанных смартфоном. Знаменитый фотограф также показал свои фотоработы, рассказал предысторию их создания и представил фотопроект Body Circuit: Slot Machine. Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию мероприятия.

Сергей Головач

Художник Сергей Головач родился 3 июня 1970 в городе Биробиджан. В 1986 году окончил местную художественную школу, в 2001 – ДВАГС в Хабаровске, а в 2006 – DMAN по программе "семинара для молодых руководителей учреждений культуры Российской Федерации на примере музеев" в Целле (Германия). С 2001 года живет в Москве.

Головач использует такие художественные средства, как боди-арт, перформанс, панорамная фотография, фотофильмы, шелкография, мультипликация и подкастинг. Участвует в галерейных, музейных выставочных проектах, а также журнальных арт-концептах.

Серж Головач является автором ряда социально-художественных проектов против СПИДа, туберкулеза, рака. Он состоит в Союзе фотохудожников России, международной ассоциации "Союз дизайнеров", Международной федерации журналистов, Профессиональном союзе художников, Творческом союзе художников России.

Работы художника выставлялись в музеях Москвы, Петербурга и других городов, некоторые из них находятся в частных коллекциях.

Более подробную информацию о работах Сержа Головача можно получить на его сайте, а также страницах в ЖЖ, Facebook, "ВКонтакте", Twitter и "Википедии".

Названия, имена и учреждения, упомянутые в лекции

Виталий Пацюков (родился в 1939 году) – российский искусствовед. Родился в 1939 году в Москве. В 1964 году окончил Московский авиационный институт и Московский технологический институт легкой промышленности по специальности "художественное конструирование". Ранее возглавлял отдел в Доме народного творчества, а ныне заведует отделом экспериментальных программ Государственного центра современного искусства, курирует многочисленные выставки ГЦСИ, в частности, фестиваль частных коллекций актуального искусства, выставку художников, использующих в своем творчестве электрические приборы, "Победа над солнцем".

Пацюков является автором статей о творчестве ведущих современных художников – авангардистов и поставангардистов, куратором Фонда Гаянэ Хачатурян.

Наталия Самкова (родилась в 1979 году) – искусствовед, куратор, участник перформансов, автор текстов и статей о современном российском искусстве. После окончания Московского государственного университета работала в отделе новейших течений Государственной Третьяковской галереи, после чего начала собственный кураторский путь. Под ее курированием состоялись следующие мероприятия: фестиваль Genius Loci (Пространство "Типография"), проекты в рамках Московской международной биеннале молодого искусства "Стой! Кто идет?", Московской биеннале современного искусства, Ширяевской биеннале, Московского международного фестиваля альтернативной анимации Linoleum и др.

Ирина Кулик (родилась в 1970 году) – арт-критик, культуролог, кандидат литературоведения, преподаватель Института проблем современного искусства. Является автором многочисленных публикаций о современном искусстве, кино и современной музыке. Член экспертного совета премии Кандинского.

Премия Кандинского ежегодно присуждается в России за достижения в области современного искусства. Была учреждена в 2007 году культурным фондом "Артхроника" (Москва). Придумана Шалвой Бреусом, который изначально закладывал в идею премии три принципа: жюри премии должно быть международным; премия должна быть максимально доступна и открыта для художника (возможность самовыдвижения номинантов); премия – это процесс, а не событие.

Британская высшая школа дизайна (Москва) образована в 2003 году. Специализируется на профессиональной подготовке российских студентов по передовым международным образовательным программам в области искусства и дизайна. БВШД - один из важнейших образовательных центров России, специализирующийся на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развивающийся на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий Университета Хартфордшира (Великобритания). Уникальность Британской высшей школы дизайна заключается в возможности получения британского высшего образования в России.

Московский дом фотографии или Мультимедиа Арт Музей (МДФ) – музейно-выставочный комплекс и первый российский музей в области фотографии. Был основан в 1996 году Ольгой Свибловой, которая сейчас является директором МДФ. В 2003 году музей "Московский Дом фотографии" был преобразован в Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ). На счету Московского Дома фотографии свыше 1500 выставок российской и зарубежной фотографии в Москве, регионах России, странах зарубежья, в том числе выставки мастеров российской и западной фотографии: Александра Родченко, Георгия Петрусова, Макса Пенсона, Дмитрия Бальтерманца, Анатолия Егорова, Всеволода Тарасевича, Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson, Brassaï, Nobuyoshi Araki, Annie Leibovitz, Nan Goldin и др.

Ольга Свиблова (родилась в 1953 году) – кинорежиссер-документалист, куратор художественных экспозиций, основатель Московского дома фотографии и директор Мультимедиа Арт Музея, академик Российской академии художеств.

В 2011 году по версии издания Le journal des Arts заняла 97 место в международном рейтинге 100 самых влиятельных людей в мире искусства. Регулярно появляется в Топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии журнала "Артхроника".

Ольга Свиблова курирует более 500 проектов в области современного искусства и фотографии в России и за рубежом. Является художественным критиком и автором более 200 статей.

Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко – учебное заведение, специализирующееся на образовании в области современного искусства, фотографии и видеоарта. Школа открылась в 2006 году в качестве структурного подразделения Московского дома фотографии. Свое название получила в честь художника Александра Родченко.

В Московской школе фотографии две программы обучения: основная (бесплатная, дневная, на конкурсной основе) и дополнительная (платная, вечерняя). На дневной программе работают три мастерские: документальная фотография, проектная фотография, новые медиа. Программа рассчитана на два с половиной года. Документ, выдающийся выпускникам, не является дипломом государственного образца.

В выставочном зале школы регулярно проходят экспозиции студенческих работ, а также групповые и персональные выставки молодых российских и зарубежных авторов.

Государственный русский музей (до 1917 года "Русский Музей Императора Александра III") в Санкт-Петербурге является самым обширным музеем русского искусства в мире. Расположен в здании Михайловского дворца, а филиалы – в Михайловском замке, в Мраморном и Строгановском дворце. Михайловский и Летний сад с Летним дворцом Петра I, а также Домик Петра I подведомственны Государственному русскому музею.

В собрание Русского музея входят такие отделы, как русская живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и народное искусство (мебель, фарфор, стекло, резьба, лаки, изделия из металла, ткани, вышивка, кружево и др.). По данным на 1 января 2005 года, коллекция музея состоит из 394 158 единиц хранения.

Древнерусский отдел знаменит иконами XII-XV веков ("Ангел Златые власы", "Богоматерь Умиление", "Дмитрий Солунский", "Чудо Георгия о змие", "Борис и Глеб" и др.), произведениями Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова и других мастеров. Коллекция Русского музея насчитывает порядка 5 тысяч икон XII – начала XX века.

В музее работает Научная библиотека, в фондах которой насчитывается 170 тыс. единиц хранения. В собрании литературы имеются редкие издания и книжные коллекции князя Григория Гагарина, Сергея Гагарина, Рейтерна, Суворина и др.

Сергей Бурасовский (родился в 1946 году) – заслуженный деятель искусств России, заместитель директора Московского дома фотографии, ответственный секретарь союза фотохудожников России.

Бурасовский является куратором многих выставок, организуемых Московским домом фотографии ("Российское застолье", "Советский фотомонтаж", "Пляжный роман", "Первая Мировая война", "Иди в баню" и др). Его работы хранятся в Московском Музее современного искусства, музее "Московский дом фотографии", Национальном Музее Республики Башкортостан, Магаданском областном краеведческом музее, Фонде Альберто Сандретти, Милан, а также в частных коллекциях Франции, Норвегии, Швеции, США, Германии, Италии.

В своем выступлении Серж Головач также упоминал такие имена, как патриарх Московский и всея Руси Алексий II (скончался в 2008 году), Андрей Бартенев (художник, график, дизайнер, модельер, автор ряда известных скульптурных перформансов), Роман Трахтенберг (российский шоумен, телеведущий, радиоведущий, актер, литератор, режиссер, кандидат наук по культурологии, скончался в 2009 году), Кристина Орбакайте (российская певица, актриса, заслуженная артистка России), Татьяна Лазарева (российская телеведущая, комическая актриса и общественный деятель, член попечительского совета благотворительного фонда "Созидание", член Координационного Совета российской оппозиции), Татьяна Михалкова (российский общественный деятель, президент Благотворительного фонда "Русский силуэт"), Валерий Золотухин (советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, скончался в 2013 году), Леонид Рошаль (советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, "Детский доктор мира") и др.