Фотовыставка о жизни Ленинграда открывается в центре братьев Люмьер

Фото: lumiere.ru

В среду, 29 января, в центре фотографии имени Братьев Люмьер открывается выставка, посвященная повседневной жизни Ленинграда в 70-е годы прошлого века. В ее рамках покажут 60 фотографий, снятых чешским фотографом Иржи Тондлом в период "застоя" и брежневского правления.

Все фотографии, представленные на выставке "Я вернулся в мой город...", сделаны на пленку СВЕМА, для которой характерны грубость и зернистость. Они точно передают атмосферу 70-х: в то время фотографы не имели доступа к качественной фотобумаге и технике.

Иржи Тондл впервые попал в северную столицу в возрасте 22 лет - приехал поступать на факультет журналистики. В период с 1972 по 1977 годы он снимал жизнь простых ленинградцев. Однако советская пропаганда и идеология не позволяли публиковать снимки фотографа в то время, когда он создавал их. Московский зритель теперь познакомится с черно-белыми работами впервые: до этого выставку показывали в Петербурге почти 10 лет назад.

Выставка работает до 16 марта, стоимость посещения – 300 рублей (для студентов – 200 рублей). Добавим, 29 января в рамках выставки пройдет мастер-класс ее автора Ирджи Тондла "Чешское фото в СССР".