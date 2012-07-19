Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Связь

19 июля 2012, 14:29

Любителей социальных сетей проведут по "Instagram Москве"

фотография социальные сети экскурсии связь

В Москве появятся экскурсии по историческим местам столицы «Instagram Москва», сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов проекта «Экскурс-бюро №1». Городская прогулка рассчитана на любителей делать «мгновенные» фотографии на камеру телефона.

"Вдохновением для этой экскурсии послужили, прежде всего, социальные сети и повальное увлечение "чек-инами" в разных местах и мгновенным выкладываем фотографий в сетях Facebook, Instagram и Twitter. Мы решили "поиграть" на этой теме и сделать экскурсию одновременно визуальной и познавательной", - рассказали агентству в бюро.

Организаторы планируют удивить москвичей и гостей столицы, показав им такие места в городе, которые точно соберут много «лайков» от друзей. Участников экскурсии проведут по старейшим московским улочкам – Полянке, Пятницкой, Большой Ордынке. Покажут необычные дворики, интересные граффити и забавные названия магазинов.

Первая экскурсия по "Instagram Москве" пройдет 31 июля.

Instagram - это бесплатное мобильное приложение для обмена фотографиями. С помощью него пользователи могут сделать фото, применить к ним фильтры, а также распространить через ряд социальных сетей. Instagram делает фотографии в квадратной форме, они похожи на Polaroid.

Изначально приложение разрабатывалось для IPhone, IPad на системе iOS 3.1.2 и выше, но недавно стало доступно и для телефонов на системе Android 2.2 и выше. Распространяется оно через App Store и Google Play.

9 апреля 2012 года Instagram приобрела компания Facebook за $1 млрд.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать