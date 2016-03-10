Фестиваль современной фотографии "Фиксаж" пройдет в ЦДХ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
С 8 по 17 апреля в Центральном доме художника на Крымском Валу пройдет фестиваль современной фотографии "Фиксаж". Мероприятие тематически будет разделено на три части: "Актуальность", "Диалог", "Фотопоиск".
Участники фестиваля – современные фотографы – представят свои работы в различных техниках:
- репортаж;
- макросъемка;
- портрет;
- жанровое фото;
- фотопейзаж;
- городская фотография.
Каждый автор, а их будет более десяти, представит свою персональную серию работ, выполненную за последние несколько лет. В "Фиксаже" примут участие такие фотографы, как Наталия Андрианова, Михаил Белоцерковский, Алексей Гольянов, Олег Данилович, Ксения Исакова, Сергей Ковальчук, Ирина Козорог, Сергей Милицкий, Юрий Овчинников, Виктория Роготнева, Маргарита Федина, Евгений Чесноков, Тофик Шахвердиев.
Организаторы подчеркивают, что название фестиваля "Фиксаж" появилось неслучайно. Фиксаж – это закрепитель, таким образом, мероприятие должно объединить современных мастеров.
Фестиваль пройдет в режиме демократичного форума, где помимо выставок состоятся лекции и мастер-классы.