Фестиваль современной фотографии "Фиксаж" пройдет в ЦДХ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

С 8 по 17 апреля в Центральном доме художника на Крымском Валу пройдет фестиваль современной фотографии "Фиксаж". Мероприятие тематически будет разделено на три части: "Актуальность", "Диалог", "Фотопоиск".

Участники фестиваля – современные фотографы – представят свои работы в различных техниках: