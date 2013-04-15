Конкурс на лучшую любительскую короткометражку стартовал в Москве

Фото: М24.ru

В рамках проекта Martini Art Love стартовал второй конкурс короткометражных фильмов и первый конкурс любительской фотографии. Два победителя киноконкурса поедут на Венецианский фестиваль и смогут присутствовать на съемках нового фильма режиссера Андрея Звягинцева. Двух лучших фотографов наградят приглашениями и билетами на празднование 150-летия Martini на озере Комо.

Киноработы будут оценивать Андрей Звягинцев, Кирилл Серебренников, Николай Хомерики и Сергей Лобан. Лучшие фотографии конкурсантов отберут Ксения Собчак и Илья Лагутенко.

Жюри назовет 4 финалистов в категории кино и 7 – в категории фотоконкурс. Одного режиссера и трех фото-любителей определят зрители путем голосования за работы на сайте, сообщили организаторы.

Принять участие в конкурсе может каждый желающий. Для этого до 20 мая необходимо подать заявку и загрузить на сайт проекта фотографию или короткометражку, снятую на мобильный телефон.

15 финалистов продолжат борьбу во втором этапе конкурса. Ребятам предложат подумать над тем, как будет выглядеть любовь через 150 лет. Добавим, что уровень работ на этом этапе будет куда выше – на съемку лент финалистам выделят грант в 120 тысяч рублей.



Победителей назовут 29 и 30 июня на фестивале Martini Art Love в Саду Эрмитаж.