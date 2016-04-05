Центры госуслуг начали распечатывать фото для шествия "Бессмертного полка"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Фотографии для участия в шествии "Бессмертного полка" начали распечатывать в центрах госуслуг, сообщает пресс-служба центров госуслуг "Мои документы".

"В центры госуслуг поступили первые фотографии героев Великой Отечественной войны, которые попросили распечатать родственники ветеранов для участия в шествии "Бессмертного полка" в День Победы. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для ее получения", – говорится в сообщении.

Жители Москвы могут обратиться в любой из 122 центров госуслуг, поделиться фотографиями и воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны для электронной Книги памяти "Бессмертный полк – Москва". Все материалы будут отсканированы, а оригиналы сразу же возвращены владельцам.

Как пройдет "Бессмертный полк – Москва" в 2016 году

Также все желающие могут внести информацию об участниках ВОВ через сайт проекта "Бессмертный полк – Москва". При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность администрировать страничку об участнике военных действий, дополнять ее информацией и фотографиями.

Напомним, центры госуслуг Москвы к шествию "Бессмертного полка" 9 мая бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в электронную Книгу памяти "Бессмертный полк – Москва" уже внесено более 138 тысяч историй о ветеранах войны.